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Dünya
AA 07.04.2023 21:10

İsrail Başbakanı ile Savunma Bakanı yerleşimcilerin öldürüldüğü bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, 2 Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü bölgeye giderek saldırının faillerinin bulunması sözü verdi.

İsrail Başbakanı ile Savunma Bakanı yerleşimcilerin öldürüldüğü bölgeye gitti
[Fotograf: AFP]

Netanyahu ve Gallant, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde saldırının düzenlendiği bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, saldırının faillerinin yakalanmasının "an meselesi olduğunu ve çok uzun sürmeyeceğini" söyledi.

Lübnan ve Gazze'den yapılan roket saldırılarına değinen Netanyahu, bu saldırılara karşılık olarak güvenlik kabinesinin bir dizi askeri operasyonu onayladığını, dünkü saldırılarla bu operasyonların sona ermediğini belirtti..

Öte yandan, Netanyahu ile Gallant'ın ciddi görüş ayrılıkları yaşadıkları ülkede kitlesel protestolara neden olan yargı reformu tartışmalarının ardından birlikte görünmesi dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

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