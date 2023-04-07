İsrail Başbakanı ile Savunma Bakanı yerleşimcilerin öldürüldüğü bölgeye gitti

Netanyahu ve Gallant, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde saldırının düzenlendiği bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, saldırının faillerinin yakalanmasının "an meselesi olduğunu ve çok uzun sürmeyeceğini" söyledi.

Lübnan ve Gazze'den yapılan roket saldırılarına değinen Netanyahu, bu saldırılara karşılık olarak güvenlik kabinesinin bir dizi askeri operasyonu onayladığını, dünkü saldırılarla bu operasyonların sona ermediğini belirtti..

Öte yandan, Netanyahu ile Gallant'ın ciddi görüş ayrılıkları yaşadıkları ülkede kitlesel protestolara neden olan yargı reformu tartışmalarının ardından birlikte görünmesi dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.