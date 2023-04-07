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Dünya
AA 07.04.2023 21:05

Tunus’ta 3 ayda 27 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Tunus’ta 3 ay içerisinde engellenen 889 düzensiz göç girişiminde 27 bin 665 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus’ta 3 ayda 27 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya dair resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik operasyonlarının devam ettiğini belirten Cebabli, “Ulusal Güvenlik Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzey ve güney deniz açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında düzenledikleri operasyonlarda, İtalya’ya yönelik engellenen 501 düzensiz göç girişiminde 13 bin 138’i Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğerleri Tunuslu olmak üzere 14 bin 406 göçmen yakalandı.” bilgisini verdi.

Aynı dönem içerisinde Sfaks ve Mehdiye bölgelerinde de Deniz Kuvvetlerine ait güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 388 düzensiz göç girişiminin engellediğini kaydeden Cebabli, bu operasyonlar sırasında 12 bin 804’ü Sahra altı Afrika ülkelerinden, 455’i de Tunuslu olmak üzere 13 bin 259 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

Cebabli, operasyonlar sırasında insan kaçakçılığı yapan organize suç örgütü mensubu 63 kişinin yakalandığını ve insan kaçakçılığında kullanılan 135 deniz aracı ile 12 aracın ele geçirildiğini iletti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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