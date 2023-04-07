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Dünya
AA 07.04.2023 21:01

Fransa'da savcılık, 2020'de öldürülen öğretmenle ilgili 14 kişinin yargılanmasını talep etti

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, öğretmen Samuel Paty'nin 2020'de öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin yargılanması talebinde bulundu.

Fransa'da savcılık, 2020'de öldürülen öğretmenle ilgili 14 kişinin yargılanmasını talep etti

Fransız basınındaki haberlere göre, savcılık, Paty'nin ölümüne ilişkin 6'sı 18 yaşından küçük toplam 14 kişinin yargılanmasını talep etti.

Reşit olan 8 kişinin Ağır Ceza Mahkemesine, diğer 6 kişinin de Çocuk Mahkemesine sevk edilmesini talep eden savcılık, 2 kişinin "terör cinayetine suç ortaklığı" yapma gerekçesiyle yargılanması isteminde bulundu.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeni Paty, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim 2020'de öldürülmüştü.

Öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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