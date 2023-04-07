Fransa'da savcılık, 2020'de öldürülen öğretmenle ilgili 14 kişinin yargılanmasını talep etti

Fransız basınındaki haberlere göre, savcılık, Paty'nin ölümüne ilişkin 6'sı 18 yaşından küçük toplam 14 kişinin yargılanmasını talep etti.

Reşit olan 8 kişinin Ağır Ceza Mahkemesine, diğer 6 kişinin de Çocuk Mahkemesine sevk edilmesini talep eden savcılık, 2 kişinin "terör cinayetine suç ortaklığı" yapma gerekçesiyle yargılanması isteminde bulundu.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeni Paty, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim 2020'de öldürülmüştü.

Öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.