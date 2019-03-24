Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin, dün Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde göğsünden yaralanan 24 yaşındaki Habib el-Mısri'nin şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA