İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu dün şehit düşen Filistinli Muhammed Fayiz Ebu es-Sadık gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu şehit düşen Ebu Sadık'ın cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Ebu Sadık'ın naaşı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampında bulunan Tevhid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki Şeyh Rıdvan mezarlığında defnedildi.

Toprağa verilen Ebu Sadık'ın şehadetiyle İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen işgal karşıtı eylemlere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 186'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde denize yakın bölgede işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında dün yapılan gösterilere katılan Ebu Sadık, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit düşmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin müdahalesinde ayrıca 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, yaklaşık 80 kişinin gazdan etkilendiğini açıklamıştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA