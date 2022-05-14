Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin Nablus ve Kalkilya kentlerinde İsrail ordusuyla çıkan olaylarda yaralanan 38 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda bir Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığı, 20 kişinin göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendiği aktarılan açıklamada, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddoum'da da 2 kişinin plastik mermilerle yaralandığı, 15 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

"Bir Yahudi yerleşimci kesici bir cisimle saldırdı"

Batı Şeria'nın güneyindeki Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü aktivist Fuad el-Ammur, Filistinlilerin yanı sıra onlarca İsrailli ve yabancı barış aktivistinin katılımıyla El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili İsrail yargı kararına karşı gösteriler düzenlendiğini söyledi.

Aktivist Ammur, gösteri sırasında bir Yahudi yerleşimcinin kesici bir cisimle saldırması üzerine bir aktivistin yüzünden yaralandığını ifade etti.

Ammur, bugün birçok bölgede gösteriler düzenlendiğini ancak İsrail ordusunun gösterilere katılmak için gelenleri taşıyan otobüsleri durdurup yüzlerce kişinin gösteri alanlarına ulaşmasını engellediğini belirtti.

Bir görgü tanığı da göstericilerin Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını taşıdığını ve bir caddeye Ebu Akile'nin ismini vererek caddenin girişine onun isminin yazılı olduğu yönlendirme levhası koyduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken İsrail ise buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.