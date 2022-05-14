Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenazesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle AB'nin "dehşete kapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "AB, İsrail polisinin cenaze törenine katılanlara orantısız güç kullanması ve saygısızca davranmasını kınamaktadır. Taciz ve aşağılama olmadan barış içinde veda edilmesine ve yas tutulmasına izin verilmesi asgari insani saygıdır." ifadesine yer verildi.

AB'nin Akile'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma çağrısı yinelenen açıklamada, ABD vatandaşı da olan Filistinli gazetecinin ölümünden sorumlu olanların adalet karşısına çıkarılması istendi.

Cenazeye de saldırdılar

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.