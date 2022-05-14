Katar Emiri Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

جمعني اليوم لقاء مع أخي فخامة الرئيس @RTErdogan في إسطنبول، تبادلنا خلاله الآراء بشأن تعاوننا الثنائي، وآخر المستجدات الإقليمية والعالمية التي تهم بلدينا الشقيقين. شكراً فخامة الرئيس على حسن الاستقبال. pic.twitter.com/jjEaN2Ri44 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 13, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.