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Dünya
AA 27.02.2024 18:39

İsrail askerleri işgal altındaki Beytullahim’de bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail askerleri işgal altındaki Beytullahim’de bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “34 yaşındaki Nizar Mahmud Hasasne, Beytullahim çevresindeki Mezmuriya askeri kontrol noktasında, işgal devletinin (İsrail) askerlerinin ateş açması sonucu şehit oldu.” denildi.

Filistin Kızılayı da, “Ekiplerimiz Mezmuriya kontrol noktasında işgal güçlerinden teslim aldığı şehit cenazesini Beytullahim’deki El-Hüseyin Hastanesi'ne nakletti.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri, Batı Şeria’nın Al-Mantar bölgesindeki Kudüs'e kadar olan güvenlik duvarını aşmaya çalışan şüpheli bir kaçağı gözaltına almaya çalıştı ve bu esnada şüpheli yüzünden vuruldu. Yaralanan şüphelinin daha sonra öldüğü belirlendi.” denildi.

Olayla ilgili soruşturma açılacağı duyuruldu.

Görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin Filistinliye ateş açtığı ve yaralandıktan sonra ilk yardım ekiplerinin müdahale etmesini engellediğini aktardı.

İsrail güçleri bu sabah da, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

Bu son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 410’a yükseldi.

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