Az Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2024 18:23

Rusya: Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya: Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." denildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde ABD üretimli "Abrams" dahil 2 tankın yok edildiği ve Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Su-25" tipi savaş uçağı ile 69 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 575 uçak, 267 helikopter, 13 bin 523 İHA, 474 hava savunma füze sistemi, 15 bin 252 tank ve zırhlı araç, 1226 çok namlulu roketatar, 8 bin 176 obüs ve havan topu ile 19 bin 138 özel askeri araç imha edildi." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk bölgesinde, şubat ortasından bu yana Avdiyivka kentinin yanı sıra Pobeda ve Lastoçkino yerleşim birimleri Rus ordusunca ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesinin hizmet dışı kalabileceği uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:48
İsrail askerleri işgal altındaki Beytullahim’de bir Filistinliyi öldürdü
18:28
Ukrayna: Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdük
18:23
Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesinin hizmet dışı kalabileceği uyarısı
18:18
Rus Duması, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasını onayladı
18:15
Katar: Gazze'de henüz ateşkesle ilgili bir anlaşma yok
18:16
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile bir araya geldi
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ