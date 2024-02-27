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Dünya
AA 27.02.2024 18:25

Ukrayna: Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bugün Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna: Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdük
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Oleşçuk, yaptığı açıklamada, doğu yönünde Rusya'ya ait bir "Su-34" tipi uçağı düşürdüklerini belirterek, "Dün Rus pilotlar füzelerimizden kaçmayı başardı, ancak her zaman böyle olmayacak. Bu nedenle işgalcilere her uçuştan önce ailelerini görmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu sefer şanslı olup olmayacaklarını kim bilir?" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir paylaşımında da saat 14.00 sularında yine doğuda Rus ordusunun başka bir Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini aktaran Oleşçuk, "Hedefimiz aynı. Bu kadar uçak kaybı veren Ruslar, en azından bir süreliğine hava saldırılarını durdurmayı düşünmeliydi. Peki, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ukrayna ordusu "Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk alanındaki durumu değerlendirdi.

Rus ordusunun son bir günde "Tavriya" birliği operasyon bölgesine 45 hava, 81 insansız hava araçları saldırısı düzenlediğini bildiren Tarnavskiy, cephe hattında 43 çatışma meydana geldiğini aktardı.

Tarnavskiy, şunları kaydetti:

"Avdiyivka yönünde Tonenke, Orlivka ve Berdiçiv yerleşimlerindeki savunma hattı istikrara kavuşturuldu. Rusların Novomihaylivka ve Robotine bölgelerindeki saldırı girişimleri başarısız oldu."

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