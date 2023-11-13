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Dünya
AA 13.11.2023 09:15

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, bir kişinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, 50'li yaşlarındaki taksi şoförü olarak çalışan bir kişi arabasında seyir halindeyken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Haberde olayın detaylarına yer verilmedi.

Filistin merkezli Şihab Haber Ajansı da öldürülen Filistinlinin İsa Ali Abdulmunim olduğunu bildirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El Halil'in güneyinde yer alan Yatta beldesindeki İslami Yardım Derneğine, ona bağlı okul ve yetimhaneye baskın düzenlediğini söyledi.

Baskın sırasında Derneğe ait dokümanlara, bilgisayar ve diğer ekipmanlara el konulduğu, askerlere tepki gösteren onlarca Filistinli ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

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