İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki barışçıl eylemlere katılanların üzerine ateş açması sonucu başına kurşun parçası isabet eden 12 yaşındaki Filistinli çocuk yaralandı.

Yaralı çocuğun, tedavi için Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Büyük dönüş yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA