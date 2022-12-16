Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Ramallah'ın batısındaki Bitunya beldesinde bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu uyluk kemiğinden yaralandığı ve ameliyata alındığı ifade edildi. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı, Nablus'a bağlı Madema ve Usarin beldelerinde ise 48 Filistinlinin İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini, 2 kişinin de kovalamaca sırasında düşerek yaralandığını aktardı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinde 20 zeytin fidanını söktüğü, Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine saldırdığı bilgisini geçti.

2022 Batı Şeria'da en kanlı yıl

İsrail ordusu, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bu baskınlarda özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı verilere göre, BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022, "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti.