Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya Cumhurbaşkanı en kısa sürede erken seçimlerin yapılmasını istedi
[Fotograf: AFP]
Slovakya’da azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, en kısa sürede seçime gidilmesini talep etti.
Slovakya’da iktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.
Erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.
Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.
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