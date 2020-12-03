Gösteri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde düzenlendi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiğini duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, yaralananlar arasında Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da bulunuyor.

[Gösteriye, Filistin’e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyeleri de katıldı. | Fotoğraf: Reuters]

Bölgede hafriyat çalışmaları başlatılmıştı

Yahudi yerleşimciler, pazartesi günü Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalışmıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki göstermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.