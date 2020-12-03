Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere’de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde bir depoda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlama meydana geldi.
İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 17:59
- 17:57
- 17:45
- 17:52
- 17:31
Sıradaki Haber
Yunanistan'daki karantina bir hafta daha uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz