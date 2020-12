Ukraynaca "açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri kabul ediliyor. Sovyet rejimi, 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakıp ölüme terk etti.

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in bireycilik karşıtı "kolektivizm" politikası sonucu yaşanan faciada amaç, Ukraynalı köylüleri cezalandırmaktı.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Çeşitli tahminlere göre, Büyük Kıtlık mağdurlarının sayısı 7 ile 10 milyon arasında. En çok can alan 1933'ün haziran ayında her gün yaklaşık 34 bin 560 kişi açlıktan öldü. Her saat 1.440, her dakika 24 kişi can verdi.

[Holodomor faciasında can vermiş genç bir kadının cesedi, 1934. Fotoğraf: Getty/Arşiv]

1991’de Sovyetler’den bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’da, 2005’te Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasım ayının son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosu 2006'da ise bu olayı "soykırım" olarak tanıdı. Holodomor'u soykırım olarak tanıyan ABD, Kanada gibi başka ülkeler de var ancak Rusya buna şiddetle karşı.

[Holodomor kurbanları, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de anıldı. 28 Kasım 2020. Fotoğraf: Getty]

2009'da Ukrayna Güvenlik Servisi, Holodomor trajedisinin sorumlularını tespit etmek için soruşturma açtı. Soruşturma sonucu Josef Stalin ve destekçileri Vyaçeslav Molotov, Lazar Kaganoviç, Pavel Postışev, Stanislav Kosior, Vlas Çubar ve Mendel Hatayeviç olayın sorumluları olarak belirlendi. Mahkeme, sorumluları suçlu buldu ve bu kişilerin hayatta olmamaları nedeniyle davayı kapattı.