Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'daki sellerde 5 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.
Muson yağmurları, ülkenin güneyindeki 7 eyalette etkili oldu.
Ölümlerin tamamı Nakhon Si Thammarat kentinde meydana geldi. Bölgede ayrıca 255 binden fazla konut zarar gördü.
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