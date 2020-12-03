Bu sayı, 19 Ekim'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 340 bin 424'e yükselirken, 8 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2 bin 890'a ulaştı.

3'üncü dalga uyarısı gelmişti

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, günlük vakalardaki artış nedeniyle ülkenin 3'üncü dalganın başlangıcında olduğunu söylemişti.

İsrail, mayıs-nisan aylarında etkisi altına girdiği salgınının ilk dalgasını diğer ülkelere oranla oldukça hafif atlatmış ve en yüksek günlük vaka sayısı 800'ün altında kalmıştı.

Temmuzda başlayan ve ekime kadar devam eden 2'nci dalga, ülkede oldukça ağır yaşanmış ve en yüksek günlük vaka sayısı 9 bini aşmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi eylül ayı ortasında 3 haftadan fazla süren ülke genelindeki karantina uygulamasına başlamıştı.

Karantina sayesinde günlük yeni vaka sayısı 600'ün altına kadar düşmüştü.