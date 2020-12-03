Ülkede son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 49 bin 348'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumu ağır; iyileşenlerin sayısı ise 699 bin 315.

Bugüne kadar 6 milyon 256 bin 715 test uygulandı.

Ülke genelinde, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe "kırmızı", 278 ilçe "turuncu" ve 106 ilçe de "sarı" bölge olarak belirlendi.