Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da vaka sayısı 1 milyonu geçti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 922 artarak 1 milyon 3 bin 494'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 49 bin 348'e çıktı.
Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumu ağır; iyileşenlerin sayısı ise 699 bin 315.
Bugüne kadar 6 milyon 256 bin 715 test uygulandı.
Ülke genelinde, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe "kırmızı", 278 ilçe "turuncu" ve 106 ilçe de "sarı" bölge olarak belirlendi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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