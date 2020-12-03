Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan, Fahrizade suikastını kınadı
[Fotoğraf: AA]
Pakistan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye düzenlenen suikastı kınadı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahrizade’nin ailesine ve İran halkına başsağlığı dilekleri iletildi.
Fahrizade’ye düzenlenen suikast kınanarak, tüm taraflara bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.
İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
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