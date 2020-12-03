Güney Afrika ülkesi Namibya'da iktidar partisi SWAPO'nun adayı Adolf Hitler Uunona, 25 Kasım'daki seçimlerde Oshana bölgesinde oyların yüzde 85'ini alarak bölgesel meclise seçilmeyi başardı.

Adıyla dikkat çeken siyasetçinin başarısı Alman medyasında ses getirdi.

Uunona Adolf Hitler, adıyla ilgili olarak Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Çocukken benim için tamamen normal bir addı. Büyüyene kadar fark etmedim: Bu adam tüm dünyaya boyun eğdirmek istedi. Dünyaya hükmetmek peşinde değilim. Yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Bild'e Nazi ideolojisiyle işinin olmayacağını belirten Hitler, eşinin kendisine Adolf diye seslendiğini ve kendisinin de genelde Adolf Uunona adını kullandığını söyledi.

Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi olan ülkede Adolf ismi yaygın olarak kullanılıyor.