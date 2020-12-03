Böylelikle, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 14 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatılmış oldu.

Ülkede, mevcut durumda, hastanelerden taburcu olanların sayısı, yeni yatan hasta sayısından daha fazla.

Ancak Selanik'in de aralarında olduğu kuzey kentlerdeki hastanelerin kapasitesi yoğun baskı altında.

Yunanistan'da 7 Aralık'tan itibaren yalnızca Noel süsleri satan işletmelerin dahil olduğu mevsimlik perakende dükkanlarının açılışına izin verilecek.

Can kaybı 2 bin 600'ü geçti

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan COVID-19 hastalarının sayısı 613'e yükselmişti.

Ülkede dün 2 bin 186 yeni vaka, 89 can kaybı tespit edildi.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 109 bin 655 vaka, 2 bin 606 ölüm kaydedildi.