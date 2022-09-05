Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kubbatiye beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Zekarine hayatını kaybetti.

Zekarine'nin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan 22 yaşındaki Filistinli bir gencin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.