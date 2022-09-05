Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da otel yangını: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow şehrinde, otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
ANI News'in haberine göre,Hindistan'ın Hazratganj bölgesindeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yetkililer, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Otelde hala mahsur kalanlar olabileceğini ifade eden yetkililer, arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kısa devre olabileceğini belirterek, yangın anında otelde bulunan 30 odanın 18'inin dolu olduğunu ve 35-40 kişi bulunduğunu söyledi.
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