İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eriha'nın kuzey girişinde çıkan çatışmalarda bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından karın ve göğsünden gerçek mermiyle vuruldu.

Abdulhalim Ebu İsnine adlı Filistinli hayatını kaybetti.

Son saldırıyla birlikte dünden bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan Filistin Kızılayı da Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalarda 21 Filistinlinin gerçek mermiyle, 3'ünün de şarapnel parçasıyla yaralandığını kaydetti.