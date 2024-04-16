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Dünya
AA 16.04.2024 13:06

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AP]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil, Doğu Kudüs, Cenin, Beytullahim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve işgalcilerden Batı Şeria'daki evlere baskın
İsrail ordusu ve işgalcilerden Batı Şeria'daki evlere baskın

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 270'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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