İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Tulkerim, Ramallah, Kalkilya ve Eriha kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu biri kadın, biri çocuk 22 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin gözaltılar sırasında Filistinlilere karşı şiddet uyguladığı ve evlerini tahrip ettiği belirtildi.

Müebbet hapis cezasıyla 2004 yılından bu yana İsrail hapishanesinde bulunan Filistinli bir tutuklunun El Halil'deki evine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin söz konusu tutuklunun 3 oğlunu darbederek gözaltına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 125'i geçtiği belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.