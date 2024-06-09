Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2024 05:30

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'na çıktı.

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artıyor.

Ülke genelinde, 2024'ün başından bu yana 90 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.

Yaklaşık 2 bin kişinin ise güneş çarpması kaynaklı hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada ise mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi.

Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
Meksika Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
İsrail'in Nuseyrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:06
YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün
04:39
İsrail'in Nuseyrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu
04:29
Ormanlık alandaki yazlık evde yangın çıktı
03:24
Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
03:01
İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı: 3 Filistinli öldü
01:48
Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Filistinli kaynaklar: İsrail Nuseyrat'a yardım tırıyla sızdı
Filistinli kaynaklar: İsrail Nuseyrat'a yardım tırıyla sızdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ