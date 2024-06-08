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Dünya
AA 08.06.2024 22:45

Washington'da binlerce göstericiden Biden'a Gazze konusunda "kırmızı çizgi" uyarısı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici, Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu.

Washington'da binlerce göstericiden Biden'a Gazze konusunda "kırmızı çizgi" uyarısı
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray önünde ve çevresinde toplanan binlerce kişi, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisinde bir araya gelerek Amerikan kamuoyuna mesajlarını bir kez daha dile getirdi.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" mottosuyla organize edilen gösteriye Filistinliler ve Amerikalı Arapların yanı sıra Amerikalı diğer gruplar, anti-siyonist Yahudiler ve diğer etnik ve dini kökene mensup gruplar katıldı.

Öğlen saatlerinde toplanan ve giderek artan kalabalık, "Gazze'de soykırıma hayır", "İşgali durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Biden, yalan söylemeyi bırak" şeklinde sloganlar atarak ağırlıklı olarak Biden yönetimine ateşkes çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

İsrail'in son saldırılarının protesto edildiği gösteride konuşma yapan organizatörler, ABD yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi derhal kesmesi ve acil ateşkes konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Dev insan zinciri "kırmızı çizgi" çekti

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce kişiden oluşan dev insan zinciri, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlattı.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, benzer sloganlar atarak Gazze konusunda ABD yönetimine "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattığı gösteri, son dönemde Washington'da yapılan en kalabalık Gazze gösterisi olarak nitelendirildi.

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