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Dünya
AA 09.06.2024 06:35

İsrail ordusu, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail ordusu, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arrabe beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Arrabe beldesine baskın sırasında bir araca ateş açtı ardından bazı evlere girerek etrafı tahrip etti.

Arrabe beldesi dışında Cenin'e bağlı birçok köy ve belde yine İsrail askerlerinin gece boyunca çeşitli baskınlarına maruz kaldı.

Halil kentine de baskın düzenleyen işgal güçleri, babaları daha önce tutuklanmış olan 3 kardeşi gözaltına aldı.

Kudüs Haber Ağı telegram sayfasından Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştığını duyurdu. Silahlı çatışmaların gece geç saatlere dek sürdüğü belirtildi.

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