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Dünya
AA 18.02.2024 14:38

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin 19 yaşındaki Nebil Amir ile 36 yaşındaki Muhammed el-Avfi olduğu duyuruldu.

İsrail askerleri Avfi'nin cesedini henüz Filistinlilere teslim etmedi.

Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2'sinin de yaralandığı belirtilmişti.

Son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 397’ye yükseldi.

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