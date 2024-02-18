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Dünya
AA 18.02.2024 14:15

İsrail'in 135 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 28 bin 985'e yükseldi.

İsrail'in 135 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e yükseldiğini kaydetti.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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