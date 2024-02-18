Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Kızılayının açıklamasına yer verildi.

İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığı belirtilen açıklamaya göre, hastane çevresi de şiddetli bombardımana maruz kaldı ve hastane binasında maddi hasar meydana geldi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin kapılarında konuşlandığı ve tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı bilgisi verilmişti.

Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulanmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.