Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2024 14:33

İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri kışlaya dönüştürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun uzun süredir abluka altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta da baskın düzenlediği Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri karargaha dönüştürdüğünü açıkladı.

İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri kışlaya dönüştürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Nasır Hastanesindeki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." denilen açıklamaya göre, İsrail askerleri hastanede çalışan 70 sağlık personelini de alıkoydu.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık personelini uzun saatler boyunca doğumhanede kelepçeli halde bekletti. Askerler alıkoyduğu sağlık personelinin kıyafetlerini çıkararak ardından darbetti." bilgisine yer verilerek, hastanede yalnızca 25 sağlık personelinin kaldığı vurgulandı.

Yoğun bakımdaki 7 hasta yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Nasır Hastanesinde elektriği kesmesi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi nedeniyle yoğun bakımdaki 7 hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamaya göre, durumu kritik olan onlarca hasta da her an ölebilir.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığı aktarıldı.

"İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." denilen açıklamaya göre, Nasır Hastanesinde 3 gündür elektrikler kesik.

Zor koşullarda 3 kadın doğum yaptı

Açıklamada, "Aralarında doktorların da bulunduğu üç kadın, Nasır Hastanesinde güvensiz ve zorlayıcı koşullarda, su, yiyecek, elektrik ve hijyenden yoksun bir şekilde doğum yaptı." denilerek, elektrik jeneratörlerinin kesilmesi nedeniyle hastanede suyun tamamen kesik olduğu bilgisine yer verildi.

Son olarak da açıklamada, Nasır Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların hayatlarından tamamen işgalci İsrail'in sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail'in 135 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Putin, Türkiye’nin enerjide en güvenilir ortak olduğunu söyledi
15:21
Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü, seralar su altında kaldı
15:09
Hamza Dağ, İzmir'de STK temsilcileriyle buluştu
14:56
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı
14:56
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
14:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2 bin 700'ü aşkın kişi bölgede çalışmalarını sürdürüyor
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
Film gibi yankesicilik: Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
Film gibi yankesicilik: Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ