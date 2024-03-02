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Dünya
AA 02.03.2024 07:01

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 16 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskın sırasında başından vurduğu 16 yaşındaki Muhammed Murad ed-Dik yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Kalkilya ve El Halil kentleri ile Azun beldesine baskın düzenledi.

Azun beldesine üst üste 6. gün baskın yapan İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı ve zorla girdiği bölge sakinlerinin evlerindeki eşyalara zarar verdi.

İsrail askerleri Kalkilya'da serbest bırakılan Filistinlinin evine baskın yaptı, bir kişiyi gözaltına aldı ve İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

El Halil'de Beni Naim, Yatta ve Terkumya beldeleri ile es-Sumu kasabasına baskın yapan İsrail ordusu evlere zorla girdi, eşyalara zarar verdi ve birçok kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Cenin kentinde de Sanur ve Caba beldelerine baskın düzenledi.

Sanur'da matbaayı basan İsrail güçleri, eşyalara el koydu.

Caba beldesinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, burada da bir matbaayı bastı.

Beldede İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 414'e yükseldi.

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