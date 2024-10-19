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Dünya
AA 19.10.2024 17:02

İsrail askerleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerleri, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi "Ofra" yakınlarında polis aracını hedef alarak araçla gezme girişiminde bulundu.

"Saldırıyı düzenleyen kişinin etkisiz hale getirildiği" ifade edilen açıklamada, İsrail tarafında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da Filistinlinin olay yerinde öldürüldüğü bilgisini verdi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde de araçla ezme girişiminde bulunmakla suçlanan kişinin Nablus kentinden Yusuf Ahmed Taha isimli Filistinli olduğu kaydedildi.

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