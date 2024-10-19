Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından sonra İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldı

İşgalci İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresinden Lübnan sınırına kadar uzanan geniş bir bölgede sabah saatlerinden itibaren düzenlenen roket saldırıları nedeniyle saldırı alarmları çaldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin roketleri havada imha ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celil bölgelerine doğru sabah saatlerinden itibaren 100 kadar roket atıldı.

Akka bölgesine isabet eden roket nedeniyle yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Aynı şekilde, Hayfa çevresindeki Kiryat Ata bölgesine bir roket isabet etti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'nın yaptığı açıklamaya göre, sağlık ekipleri burada 5 yaralıya müdahale etti.

Sınıra yakın Shlomi isimli İsrail yerleşim yerinde bir eve isabet eden roket nedeniyle dört kişi yaralandı.

Kanal14 televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyinde birden fazla noktaya isabet eden roketler nedeniyle maddi hasar oluştuğu, bazı noktalarda yangın çıktığı, dumanların yükseldiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hizbullah roket saldırılarını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamalarda, "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma Lübnan ve halkının savunması, İsrail'in sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık İsrail'in kuzeyindeki bölgelere çeşitli mühimmatlar ve farklı kalibrelerde roketlerle, bir dizi saldırı düzenlendiği" duyuruldu.

Açıklamada, özellikle Hayfa körfezi çevresi ve İsrail'in kuzeyindeki Celil bölgesindeki askeri noktalara gece saatlerinden itibaren 8 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.