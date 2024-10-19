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Dünya
AA 19.10.2024 16:59

Katil İsrail, Lübnan sınır hattında artan çatışmanın ardından Beyrut'u vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef gösterdiği noktaya havadan bombardıman düzenledi.

Katil İsrail, Lübnan sınır hattında artan çatışmanın ardından Beyrut'u vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde iki binayı hedef gösterip buralara saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Sözcünün uyarısından dakikalar sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Sözcü Adraee, yaptığı ikinci bir paylaşımla, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde başka bir binayı daha hedef gösterdi.

Öte yandan, İsrail'in hücumuna karşılığını artıracağını yakın zamanda açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyinde Hayfa çevresi ve Celil bölgesi çevresine 180 kadar roket atıldı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda, şu ana kadar Akka kentinde bir kişinin öldüğü, farklı noktalarda en az 10 kişinin yaralandığı, bazı noktalarda maddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

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