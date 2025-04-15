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Dünya
AA 15.04.2025 06:47

İsrail ablukasındaki Gazze'de, savaş boyunca görülen en kötü insani durum yaşanıyor

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtildi.

İsrail ablukasındaki Gazze'de, savaş boyunca görülen en kötü insani durum yaşanıyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, 1,5 aydır Gazze'ye hiçbir yardım girişine izin verilmediği anımsatıldı.

Bu sürenin, şu ana kadar yardım girişinin olmadığı en uzun süre olduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsani durum muhtemelen savaşın patlak vermesinden bu yana geçen 18 ayın en kötüsü" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

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