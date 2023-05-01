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Dünya
AA 01.05.2023 09:55

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de 250 bin kişi işsiz

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 2007'den bu yana devam eden ablukası nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin işsiz olduğu açıklandı.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de 250 bin kişi işsiz
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırıcı uygulamaları işsizlik oranını yüzde 74'ü gençler arasında olmak üzere yüzde 45'e çıkardı. Bölgede toplam işsiz sayısı 250 bin civarında." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Gazze halkına daha iyi hizmet sunabilmek ve işsizlik oranını azaltabilmek için yardım kuruluşlarından destek isterken, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinde çalışan çiftçilere yönelik ihlallerine son vermesi, işgal altındaki topraklarda çalışmasına izin verilen işçi sayısını artırması ve balıkçıların avlanma alanını genişletmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze ablukası sürüyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi çevresinde yaklaşık 50 kadar Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Yerel basına göre buradaki İsrailli nüfusu, 2009'da 42 bin iken 2019'a gelindiğinde yüzde 30,6 artışla 55 bine yükseldi.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani krize sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, çok istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaşayan yaklaşık 10 binden fazla Filistinliye, İsrail içinde çalışma izni sağlıyor. Bazı uzmanlar, İsrail'in bunu Gazze Şeridi'ne karşı bir "ekonomik müzakere kartı" olarak kullandığı eleştirisinde bulunuyor.

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