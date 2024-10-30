İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp

İspanya’nın güney ve doğusunda etkili olan olumsuz hava koşulları, fırtına ve sele yol açarak bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, tren seferleri de iptal edildi.

Letur’da kayıplar aranıyor

Ülkenin doğusundaki Albacete şehrine bağlı Letur kasabasında sel sularına kapılan birçok kişinin sürüklendiği bildirildi. Letur Belediye Başkanı Sergio Marin Sanchez, yaptığı açıklamada arama-kurtarma ekiplerinin kaybolan “üç ya da dört kişiyi” aradığını belirtti. Marin Sanchez, “Bazı insanlar araçtaydı, bazıları ise evdeydi,” dedi.

Valencia’da arama çalışmaları sürüyor

Valencia'nın doğusundaki L'Alcudia kasabasında polis, sel sularına kapılarak kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Valencia’da kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sel sularında sürüklendiği anlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yüksek hızlı tren raydan çıktı

Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 276 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, arama-kurtarma ekipleri helikopter yardımı ile selde mahsur kalan yolcuları tahliye etti.

İspanya'daki yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklendiğinden vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.