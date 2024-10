Ünlü kara delik fotoğrafı hatalı olabilir

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope, EHT) işbirliğiyle elde edilen ve Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara deliği gösteren ilk fotoğraf, 2022'de yayımlandığında büyük yankı uyandırmıştı. Yuvarlak turuncu bir şekil ve ortasında karanlık bir bölge gösteren bu ikonik görüntü, galaksimizin kalbinde dönen kütleyi çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermişti.

Etrafındaki güçlü çekim kuvvetleri gazı ısıtıyor

Fotoğrafta, turuncu renkli halkanın kara deliğin çevresindeki gazın yüksek sıcaklıklara kadar ısınmasıyla ortaya çıktığı belirtilmişti. Merkezdeki karanlık bölge kara deliğin kendisini, turuncu halka ise kara deliğin etrafındaki gazı temsil ediyordu.

Japon araştırmacılar: Görüntü yanlış yorumlanmış olabilir

Ancak Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden (NAOJ) araştırmacılar, bu şeklin aslında yanlış olabileceğini iddia ediyor. Yeni yapılan bir çalışma, kara deliğin çevresinde biriken materyal diskini daha uzun ve doğu-batı yönünde hafifçe uzamış olarak tanımlıyor. NAOJ'dan Miyoshi Makoto, “Görselimiz doğu-batı yönünde uzamış bir şekil gösteriyor ve doğu yarısı batı yarısından daha parlak. Bu durum, kara deliği çevreleyen yığılma diskindeki materyalin ışık hızının yaklaşık yüzde 60’ı hızında döndüğüne işaret ediyor,” dedi.

Görüntüleme analizinde hata iddiası

Araştırmacılar, bu yeni iddiayı, 2017 yılında toplanan ve EHT tarafından kullanılan verileri inceleyerek ortaya attı. Elde edilen görselin halkaya benzemesinin, EHT’nin görüntüleme analizi sırasındaki hatalardan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca, halkaya benzer bu görüntünün bir kısmının gerçek astronomik yapıdan ziyade, insan kaynaklı hatalardan oluştuğu savunuluyor.

NAOJ’nin açıklamalarına göre bu iddialar, bilim dünyasında yoğun tartışmalar yaratabilir. Çalışmaya dair makale, "An Independent Hybrid Imaging of Sgr A* from the Data in EHT 2017 Observations" (EHT 2017 gözlemlerindeki verilerden Sgr A*'nın bağımsız bir hibrit görüntülemesi) başlığıyla *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* dergisinde yayımlandı. Bu yeni analiz, kara delik görüntüsünün doğru olup olmadığını yeniden sorgulamak için bilim insanlarını harekete geçirebilir.