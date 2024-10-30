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Dünya
Reuters 30.10.2024 06:24

Güney Kore, aşırı turizme karşı "sokağa çıkma yasağı" uygulayacak

Güney Kore'de yetkililer, aşırı turizmi önlemek amacıyla tarihi Bukchon Hanok köyündeki bazı yerlerin erişimine sınırlandırma getirecek.

Güney Kore, aşırı turizme karşı "sokağa çıkma yasağı" uygulayacak

Güney Kore’de yetkililer, aşırı turizmin etkilerini azaltmak amacıyla başkent Seul'deki tarihi Bukchon Hanok Köyü’nde bazı bölgelere erişimi sınırlandırmaya hazırlanıyor. Kasım ayında deneme aşamasına başlanacak uygulama kapsamında, turistlerin belirli alanlara 17.00-10.00 saatleri arasında girişi kısıtlanacak.

Kural ihlallerine para cezası

Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan kısıtlamayı ihlal eden turistlere 100 bin Güney Kore Wonu (yaklaşık 2 bin 500 TL) para cezası kesilecek. Bu yeni düzenleme, köydeki turist yoğunluğunun önüne geçerek sakinlerin günlük hayatlarını korumayı hedefliyor.

Köyde yer alan Asya Kültürel Sanat Müzesi'nin sahibi Kwon Young-doo, kamuya açık alanlarda dolaşan turistlere ceza kesmenin anlamsız olduğunu belirterek, "Böyle bir şey varken kim buraya seyahat etmek ister ki? Güney Kore'ye dair kötü bir izlenimle ayrılacaklar," dedi.

Tarihi köyde turist yoğunluğu sakinleri rahatsız ediyor

Seul’un Jongno bölgesinde bulunan ve 1392-1897 yıllarına uzanan Joseon Hanedanlığı dönemine ait tarihi köy, geleneksel ahşap evleri ve dar sokaklarıyla hem yerel halkın hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak son yıllarda artan turist sayısı köyde yaşayan yaklaşık 6 bin 100 kişiyi rahatsız ediyor. Geçen yıl köye yaklaşık 6 milyon turist geldiği bildirildi.

Turistik işletmelerin artışı da tartışma konusu

Jongno bölge direktörü Chung Moon-hun, bu uygulama ile köy sakinlerinin haklarını korumayı amaçladıklarını belirterek, kısıtlama getirilecek alanın yaklaşık 34 bin metrekare, yani 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Bölgedeki geleneksel Kore evlerinin turizme açılmasından memnun olmayan yerel halk, 2010 yılında köyde sadece 10 konutun turistlere açıldığını, bu sayının 2023 Ekim itibarıyla 116’ya yükseldiğini belirtti. Köyde bir turistik evin yanında yaşayan Kim Eun-mee ise, "Gelen turistler sadece bir günlüğüne gelip gürültülü partiler düzenliyorlar. Bavulların sesinden sabah erken saatlerde uyanıyorum, günlük rutinimi sürdürmek çok zor," dedi.

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