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Dünya
AA 23.10.2023 11:13

İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 1606 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 21-22 Ekim tarihlerinde toplam 1606 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 1606 düzensiz göçmen geldi

El Hierro ve Büyük Kanarya adaları başta olmak üzere Kanarya Adaları grubuna gelen, Kuzey Afrika çıkışlı, düzensiz göçmen sayısında son dönemlerde büyük artış gözlendi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve sivil yardım ekiplerinin verdikleri bilgilere göre, 21-22 Ekim tarihlerinde farklı gruplar halinde toplam 1606 düzensiz göçmen geldi.

El Hierro adasına 21 Ekim'de gelen bir teknenin içindeki 320 düzensiz göçmenin, 1994'ten bu yana Kanarya Adaları'na ulaşan en fazla göçmen taşıyan tekne olduğu ifade edildi.

Bölgeye gelen düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

- 2023 yılı başından bu yana 24 binden fazla düzensiz göçmen geldi

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, sadece ekim ayının ilk 15 gününde Kanarya Adaları kıyılarına toplam 8 bin 561 düzensiz göçmen geldi.

Bir yıl öncesinin aynı dönemiyle kıyaslama yapıldığında yüzde 79,4'lük artış olduğu görülen Kanarya Adaları'na yıl başından bu yana 24 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı.

Düzensiz göç sorununa karşı acil yardım talep eden Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, İspanya merkezi hükümetini ve Avrupa Birliğini suçluyor.

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