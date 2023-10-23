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Dünya
Reuters 23.10.2023 11:03

İsrail'den Gazze'ye sınırlı gece baskını

İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne gece boyunca sınırlı baskınlar düzenlediğini açıkladı. Askeri sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, rehine sayısının 222 olduğunu, Hamas'ın Gazze'de yardım alamaması için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'den Gazze'ye sınırlı gece baskını
[Fotograf: AA]

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