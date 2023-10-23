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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
23.10.2023 11:03
, 23.10.2023 11:08
SON GÜNCELLEME
23.10.2023 11:08
İsrail'den Gazze'ye sınırlı gece baskını
İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne gece boyunca sınırlı baskınlar düzenlediğini açıkladı. Askeri sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, rehine sayısının 222 olduğunu, Hamas'ın Gazze'de yardım alamaması için çalıştıklarını söyledi.
[Fotograf: AA]
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