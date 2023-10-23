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Dünya
AA 23.10.2023 10:02

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 70'e yükseldi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gece başlayan baskınlarında gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 70'e yükseldi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 70'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha kentlerinde şu ana kadar 70 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Daha önce yapılan açıklamada, Eriha, El Halil, Beyt Rima gibi kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçlerinin 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

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