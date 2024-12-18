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Dünya
Guardian 18.12.2024 07:02

İspanya’dan sahte haberle mücadele için yeni düzenleme

İspanya, sosyal medya ve dijital platformlarda sahte haberle mücadele için yanlış bilgilerin kamuya açık şekilde düzeltilmesini zorunlu kılan bir yasa tasarısı hazırladı.

İspanya’dan sahte haberle mücadele için yeni düzenleme

İspanya’nın sol görüşlü hükümeti, dijital platformlar ve sosyal medya fenomenlerini sahte haberlerle mücadeleye dahil eden bir yasa tasarısı açıkladı. Yeni düzenleme, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin kamuya açık şekilde düzeltilmesini zorunlu hale getiriyor.

Adalet Bakanlığı’na göre tasarı, tek bir platformda 100 binin üzerinde ya da birden fazla platformda toplamda 200 bin takipçiye sahip kullanıcıları kapsıyor. Bu kişiler ve onları barındıran platformlar, vatandaşların yanlış bilgiye karşı düzeltme talep etmesini kolaylaştıran bir mekanizma sunmak zorunda kalacak.

Amaç sahte haberlerin yayılmasını engellemek

Adalet Bakanı Félix Bolaños, “Yalan haber ve dezenformasyon yayanların işini zorlaştırıyoruz. Bu, demokrasi için iyi bir haber” diyerek tasarının önemini vurguladı.

Tüketici hakları derneği FACUA, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı ve vatandaşların “onurlarını koruma” konusunda adım atabileceğini belirtti.

Hükümetin “Demokratik yenilenme” planı

Tasarı, hükümetin bu yıl başlattığı “demokratik yenilenme” planının bir parçası. Plan, sahte haberlerin siyasi amaçlarla kullanılarak Başbakan Pedro Sánchez ve ailesini hedef almasına karşı önlem almayı amaçlıyor.

Parlamento onayı bekleniyor

Yasa tasarısı, parlamentoya sunulmadan önce istişare sürecinden geçecek. Eğer onaylanırsa, sahte haberlerle mücadelede Avrupa’da önemli bir adım atılmış olacak.

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