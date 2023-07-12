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Dünya
AA 12.07.2023 14:44

İspanya'da yaza denk gelen genel seçimler, posta ile oy kullanma talebini artırdı

İspanya'da 1986'dan sonra ilk defa yaz dönemine denk gelen 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerden dolayı 2,4 milyon İspanyol, postayla oy kullanmak için başvurdu.

İspanya'da yaza denk gelen genel seçimler, posta ile oy kullanma talebini artırdı

Ülkede 35,1 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerin, tatil dönemine denk gelmesinden dolayı posta ile oy kullanma taleplerinde rekor başvuru olduğu belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu ve ülkenin resmi posta şirketi "Correos"tan verilen bilgilerde, 2019'da yapılan son genel seçimlere göre posta ile oy kullanma talebinin yüzde 90 arttığı ifade edildi.

Toplamda 2,4 milyon İspanya vatandaşının, genel seçimlerde posta ile oy kullanmayı tercih ettiği, 3-20 Temmuz'da olan posta yoluyla oy kullanma hakkını şimdiye kadar 480 bin seçmenin kullandığı bilgisi paylaşıldı.

- Sadece bu seçime mahsus bazı kolaylıklar getirildi

Başbakan Pedro Sanchez'in 29 Mayıs'ta açıkladığı 23 Temmuz'da erken genel seçimlerin yapılması kararı, istatistiklere göre, İspanyolların yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde tatile çıkmasından dolayı ülkede tartışmalara neden olmuştu.

İspanya'daki mevcut yasalara göre, seçim sandıklarında görevlendirilen vatandaşların bunu yerine getirmemeleri halinde para veya hapis cezası almaları öngörülürken, sadece bu seçime mahsus bazı kolaylıklar getirilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu, tatil programını, rezervasyonunu genel seçimlerin açıklandığı 29 Mayıs'tan önce yapan vatandaşların sandık başındaki görevlerinin iptal edilebileceğini açıklamıştı.

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